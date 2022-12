Dos soldados están graves tras ataque al Ejército en Buenos Aires, Cauca

Luego del ataque al Ejército en Buenos Aires, Cauca, que dejó seis soldados muertos , dos de los ocho uniformados heridos se encuentran en delicado estado de salud en la clínica Valle de Lili de la ciudad de Cali. “Están bajo ventilación mecánica por la gravedad de las heridas”, señaló Carlos Ordóñez, jefe de cirugía y trauma.



El galeno explicó que al centro médico “llegaron ocho pacientes, soldados heridos por arma de fuego y por explosiones de granada, de los cuales cuatro muy críticos y que fueron ingresados inmediatamente a salas de cirugía. Los operamos a todos y quedan cuatro en la unidad de cuidados intensivos”.

De igual manera, informó que después del ataque al Ejército en Buenos Aires, Cauca, los soldados convalecientes presentan estrés postraumático. Dicen “que fue un evento dramático, de un momento a otro los sorprendieron”.

Presidente Petro visitó la zona tras ataque al Ejército en Buenos Aires

Junto a su equipo y la cúpula militar, el presidente Gustavo Petro recorrió la escena del crimen. Allí no solo conversó con los compañeros de los soldados asesinados y heridos, sino que encabezó un consejo de seguridad y anunció cambios en la estrategia militar para la zona.

“Tiene que haber un cambio táctico en la disposición del Ejército en el departamento del Cauca, disminuyendo sustancialmente el número de soldados de servicio militar y aumentando sustancialmente el porcentaje de soldados profesionales para darle más capacidad al Ejército en la región”, señaló.

Petro explicó, además, que “ese reclutamiento de juventudes afro, de juventudes, en general caucanas, hace del Cauca un territorio donde una parte de esa juventud se mata con la otra, aumentando la tasa de homicidios y condenando al territorio a un empobrecimiento permanente".

La violencia en el Cauca ha causado la muerte de 9 soldados en menos de 4 días, una situación que llevó al presidente a realizar precisiones sobre la intención y las condiciones de su política de paz total.

Según el mandatario, la posibilidad de diálogo no es un permiso para delinquir: “Lo que aquí estamos abriendo no es un permiso del Estado para traquetear o para tener territorios, que se suponen, son estratégicos en las economías ilegales que han llenado el espacio de una economía legal y poderosa que aún no aparece”.

El país entero rechaza este ataque al Ejército en Buenos Aires, Cauca.