Dos sujetos atacaron a líder social que iba en un vehículo y uno de ellos acabó muerto

El otro resultó herido y fue llevado a un centro asistencial, donde no solo recibe atención médica, sino que es vigilado por las autoridades.

Un nuevo ataque a un líder social se registró en Cauca. Dos hombres en moto dispararon contra el vehículo en que se movilizaba y uno de los presuntos atacantes murió en el lugar.

El hecho ocurrió en un sitio conocido como El Recreo, sobre la carretera que conduce hacia La Vega, municipio del sur del departamento. Allí, los sujetos interceptaron el vehículo donde iba el líder social y defensor de derechos humanos Óscar Salazar.

Salazar iba acompañado de sus escoltas, quienes reaccionaron y, en medio de un intercambio de disparos, uno de los presuntos delincuentes falleció.

“Este atentado es contra el ejercicio que hace el profe Óscar, contra su defensa por los derechos humanos, la defensa de la vida, del territorio y necesitamos que las instituciones estudian investiguen y nos diga con claridad qué fue lo que sucedió", dijo el líder social Jhonatan Centeno.



No obstante, las autoridades del departamento del Cauca aseguraron que no se trató de un atentado contra este dirigente por su condición de líder.

“Lo que nos ha indicado la autoridad y el esquema de seguridad es que no fue propiamente un atentado en su calidad de líder, sino un intento de hurto que hubo sobre esta persona”, afirmó Jaime Asprilla, secretario de Gobierno del Cauca.

Óscar Salazar es uno de los líderes campesinos más reconocidos en el departamento del Cauca y también en Colombia.

“Es un reconocido dirigente campesino que lucha por el reconocimiento del campesinado, que lucha por el agua, la vida, el Macizo Colombiano, y las comunidades están a la expectativa para ver cómo vamos a responder”, anotó, por su parte, Centeno.

En el ataque otro hombre resultó herido y permanece en atención médica, pero también bajo estricta vigilancia de la Policía. El caso se registró hacia las 5:00 de la tarde del pasado sábado 17 de agosto de 2019.