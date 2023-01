Drama de colombiana condenada en China tras ser engañada y obligada a viajar a ese país con cocaína

Le habían ofrecido trabajo en Brasil, pero, una vez allá, la mandaron bajo amenaza a Asia con la droga. Está cumpliendo una pena de 21 años de cárcel.

La mamá de Lady Johanna Bárcenas, una colombiana condenada por narcotráfico en China, cuenta las razones humanitarias que tiene para que su hija puede cumplir su condena en Colombia. Por ello, pide que se estrene el tratado de repatriación firmado por el presidente Iván Duque y el Gobierno chino.

"Yo la vi como decaída...”

Dice Lady Bárcenas desde una prisión en Beijing y durante una conversación telefónica. Al otro lado de la línea está Ana, su madre, en Cali.

“...Hasta que usted no llegue, yo no levanto el ánimo, yo mantengo muy triste...", dice Ana en el diálogo con su hija, quien le responde: "Usted tiene que ser más fuerte, tiene que pedirle a Dios que le dé mucha fuerza, porque nos tenemos que volver a ver y hacer muchas cosas juntas..."

Se citan una vez al mes, según los dictámenes de los carceleros chinos. Ana, su mamá y Alexandra, su hija especial, esperan volver a abrazarla.

A los 26 años, Lady Johanna enviudó y decidió resguardarse en la casa materna, pero el sostenimiento de las tres fue creciendo, aparecieron las deudas, y la necesidad hizo que la joven aceptara una propuesta de negocios en Sao Pablo, Brasil. Al llegar a su destino, todo cambió.

"Le dijeron que no era ahí, sino que tenía que seguir para China y que seguía porque seguía, porque sabían dónde vivía la mamá y la hija... como una amenaza", dice Ana Alzate.

Lady Johanna cumplió la orden de llevar una maleta cargada con cápsulas camufladas entre prendas de ropa, un total de 1.200 gramos de cocaína.

Viajó desde Sao Pablo, pasando por Catar, hasta llegar al aeropuerto de Pekín, donde fue detenida por pertenecer a una red del crimen sirviendo de correo humano de narcos.

"Me llamó y me dijo: ‘¿Usted es la señora Ana Alzate?’. Sí. ‘¿Usted tiene una hija que se llama así?’. Sí. ‘Pues ella está detenida en China’", relata la mamá de Lady.



Lady Johanna fue condenada a cadena perpetua, pero su caso fue apelado. Está cumpliendo una pena de 21 años en la prisión de Guangzhou. Tiene una comunicación cada mes con su mamá y su hija.

"Hace por ahí unos cuatro años, cuando se inició la conversación con ella, hablábamos 30 a 40 minutos, fue bajando y ahora ya es 10 minutos", comenta Ana.

La historia de estas tres mujeres tiene un ingrediente emocional muy fuerte. La pequeña hija tiene una condición especial, síndrome de Down, a la que se suma la depresión que sufre la abuela que se siente sola.

“Que la traigan para que este con su mamá y con su hija, porque la hija la necesita, yo estoy cuidándola y ¿me llega a pasar algo? Yo ando muy deprimida pensando que no llega, que no llega. Ella la necesita, es una niña dependiente, toda su vida, y la mamá está viva, es joven para que esté con su hija", dice Ana.

En enero del 2019 se presentó una tutela con el propósito de solicitar al Gobierno colombiano el traslado o repatriación de Lady Johanna a fin de proteger los derechos fundamentales de su hija.

Hasta el momento, no se sabe si las autoridades colombianas encargadas del trámite de repatriación han dado cumplimiento a lo ordenado por el juez de tutela en el fallo.

"Cuando ella se fue, la niña tenía 10 años. Ahora, la niña está sobre los 19 años (…) estos niños tienen un promedio de vida muy corto, los niños especiales. Entonces, que la manden para que ella vea a su mamá y la mamá pueda tenerla, porque está sufriendo mucho allá por la niña", sostiene Ana.

Y mientras la burocracia institucional se mueve a su ritmo en Colombia y el Gobierno chino mantiene su hermetismo frente a este caso, Lady encuentra sosiego cada mes cuando puede hablar con los dos seres que más ama en la vida.