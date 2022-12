Drama de familia caleña que denuncia falta de atención de la EPS para niña con parálisis cerebral

La menor va a cumplir 4 años y es hija de reconocido exjugador del América de Cali. Cansada de esperar tratamiento oportuno, la madre publicó un video que se viralizó.

En la grabación, que circula en redes sociales, Alexandra Gómez, esposa del exfutbolista Andrés Felipe González, denunció ciertos retrasos en la atención y requerimientos especiales necesarios para su hija Julieta, quien padece de parálisis cerebral infantil, por parte de Coomeva.

“Aquí en Colombia, además que es difícil tener una niña con necesidades especiales, es también difícil llevar una vida mucho más tranquila con ella, porque llevamos más de un año, casi un año y medio, esperando a que nos aprueben una silla de sedestación para no tener que cargarla todo el tiempo. Ya casi va a cumplir 4 años y es muy pesada”, comenzó explicando la mujer.

Gómez indicó a Noticiascaracol.com que, pese a que la entidad prestadora de salud ha respondido con muchas de las cosas, medicamentos y leche, que la niña ha necesitado, asegura que el tratamiento no ha sido oportuno en algunas ocasiones.

“Le han dado sus terapias de neurodesarrollo interrumpidas. Pero esta vez, ya llevamos diez meses sin terapia y es mucho tiempo para una niña que está en su etapa de desarrollo, que tiene su plasticidad cerebral aún y que la podemos aprovechar de mejor manera”, agregó la mamá de la pequeña.

La madre expresó que un episodio ocurrido el pasado lunes fue lo que la hizo explotar y realizar la grabación que se ha vuelto viral. Según la joven, tras esperar varios meses por autorización para un examen cerebral para la menor, cuando fue a practicárselo en la clínica ordenada por la EPS, le dijeron que no sería posible.

“Nos dijeron que esa orden debían darla en una clínica especializada por si Julieta presenta algún episodio de urgencia o de emergencia que nosotros no podemos atender. Exploté, hice el video y lo publiqué, no me imaginé que fuera a tener tanta acogida. Coomeva, en este momento, nos está respondiendo. Ahora la lucha es para que nos den lo que ella ahora con su edad realmente necesita”, puntualizó Gómez.

Por su parte, a través de un comunicado de prensa, Coomeva explicó que ya está gestionando autorizaciones para terapias adicionales para Julieta González Gómez. Aseguraron que serán entregadas en el trascurso de esta semana.

“Informamos que en los próximos días la usuaria tendrá la silla de ruedas ordenada por su médico tratante. Finalmente, por parte del equipo de servicio al cliente de Coomeva EPS se ha establecido el contacto con los acudientes de la menor, explicando las acciones que se seguirán por parte de la entidad”, señaló también la EPS en la misiva.

Coomeva EPS confirmó que este martes se cumplieron citas médicas en tres especialidades con la niña, a quien además se le entregaron medicamentos y se le tomaron las medidas para adecuarle la silla que se le entregará lo más pronto posible.

Asimismo, la entidad aseguró que a la familia se le asignó una persona de servicio al cliente para brindarle servicio personalizado.

Actualmente, Andrés Felipe González, quien se alejó de las canchas para estar con su pequeña, y su esposa se dedican a un negocio de repostería que les permite estar cerca de la niña y brindarle la atención que requiere.