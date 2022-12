Drama de familia en Cali por persecución de colombianos en Venezuela

En un video grabado por la vallecaucana Gloria Arana, se observa a un integrante de la Guardia Nacional de Venezuela, quienes custodian a las mujeres y niños colombianos.

"Aquí vamos rumbo a la trocha a ver si de pronto dejan pasar unos niños, les va a tocar pasar corriendo, los tienen atrapados, no los quieren dejar salir, esta es una de las trochas, aquí hay muchos niños y ahí están los soldados", narró Arana en el video.

También se escucha que una de las mujeres colombianas le agradece por dejar pasar a varios de los niños que van con destino a Colombia.

Gloria Arana es una comerciante que lleva más de 20 años en Venezuela, había construido un rancho en la zona donde el presidente Nicolás Maduro ordenó operativos contra los colombianos.

Desde Cali, Valle del Cauca, su familia explicó que ella, su esposo y dos de sus hijos venían siendo perseguidos y señalados de vínculos con el paramilitarismo.

"Corrieron hacia el monte y volvieron a sus ranchos pasaron otra noche allí y esta mañana me dice que la única solución era entregarse porque ya no podían pasar para ninguna parte", manifestó Diana Carolina García, familiar de Gloria Arana.

Los familiares solicitaron la pronta intervención de la Cancillería colombiana. "Pedimos que se respetan los derechos humanos de ellos, porque son colombianos y están en un país, luchando para salir adelante y que de un momento a otro los saquen como delincuentes no es justo. Les quitaron sus cosas, les quitaron su dinero", aseguró García.

El mismo drama de Gloria, también lo viven miles de colombianos.