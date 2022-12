Drama de familias en Cali que no saben de sus parientes tras terremoto en Ecuador

Elsa Lucía Palacios dijo que su hijo Orlando Abadía, de 50 años, viajó a Guayaquil, Ecuador, hace ocho meses en busca de trabajo y que, después del terremoto del pasado sábado, nadie sabe qué pasó con él, por lo cual su familia se encuentra desesperada.

"No he recibido llamadas, ni nada por el estilo, yo estoy muy preocupada porque pues él es un extranjero allá y nadie lo conoce", dijo Elsa Lucia Palacio - Madre Desaparecido en Ecuador

Muy angustiados también se encuentran los padres de Diego Alexánder Ceballos, de 25 años y quien es dueño de una panadería en Manta, una de las zonas de Ecuador afectadas por el terremoto. Hasta el momento, aseguran, no se han podido comunicar con él.

"No sabemos absolutamente nada de él, se perdió toda comunicación y pues estamos preocupados porque él máximo pasaba una semana sin comunicarse", dijo Roosvelt Ceballos Hernández, padre del joven.

La angustia se apoderó igualmente de los familiares de Jessica Cardona. Afirman que tampoco hay noticias de la joven de 23 años, quien vive sola en Manta. "Ella trabajaba en unas cabinas donde venden minutos", afirmó su abuela, Luz Elena Rojas.

Entretanto, Ilda Piñeros también manifestó su preocupación por la situación de sus dos hermanas que viajaron hace un mes al país vecino para pasar unas vacaciones. Sostiene que sus familiares se encuentran en la Bahía de Caráquez y que a ese lugar no ha llegado ningún tipo de ayuda.

“Allá no ha ido nadie, Nada de reporteros, ni ayuda del Gobierno. Ellas estaban de paseo con una sobrina y queremos ver cómo las sacan de allá, pues no han podido salir”, dijo la mujer, al anotar que se comunicó con la Cancillería para pedir ayuda y que solo le tomaron los datos.

Agregó que sus hermanas están entre los 65 y 75 años, además de que una de ellas tiene problemas de salud, por lo cual su angustia sobre lo que le pueda pasar es mayor. “Una se llama Diva Piñeros, sufre de presión alta y ya ha tenido un infarto. Estoy muy preocupada por ella. Mi otra hermana se llama Aida Piñeros”, dijo.

Aseguró que el edificio donde vive su sobrina y se estaban quedando sus hermanas fue evacuado debido a las afectaciones que sufrió por el terremoto. “Mi sobrina, quien es bióloga, había viajado a Cuba por asuntos laborales y mis hermanas están en la casa de un compañero de trabajo de ella”, explicó.

Finalmente, doña Ilda solo espera que el Gobierno de Colombia y Ecuador, así como los organismos de socorro, hagan presencia pronto en Caráquez para que brinden la ayuda necesaria no solo a sus hermanas, sino a todas las personas que permanecen incomunicadas en la zona y sin poder salir.