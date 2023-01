Drama de madre colombiana cuyo hijo se fue a trabajar a Venezuela y ahora está desaparecido

La mujer adelanta la desesperada búsqueda del joven, de 21 años, quien hace hace un mes viajó al vecino país con una noble intención. Esta es la historia.

El domingo 14 de octubre fue la última vez que María Ofelia Madrid tuvo comunicación con su hijo Juan Sebastián Márquez Madrid, quien había salido de su natal Tuluá, en Valle del Cauca, hacia Venezuela con la intención de trabajar.

"El trabajo de él era independiente, él compra cabello para revender. O sea, él se va a los pueblos, a las ciudades, compra cabello y tiene su clientela. Hacía días venía con la idea de que quería ir a Venezuela, pues aprovechando la situación que está tan mal ahorita quería como generar ayuda", señala María.

Asegura que su hijo del dijo: "Voy, me beneficio, le compro cabello a las personas y me vengo con un buen viaje de cabello, porque llega la temporada de diciembre y las mujeres quieren estar bonitas".

Angustiosa búsqueda de menor que fue a recoger un celular en una bicicleta y desapareció La progenitora manifiesta que Juan Sebastián salió de Tuluá a Bogotá y de ahí tomó otro bus, a las 7:00 de la mañana del 13 de octubre, a Cúcuta, donde llegó a la madrugada del día siguiente. Posteriormente, arribó a Venezuela, aunque desconoce exactamente a qué ciudad.

"Hablé con él a las 10:00 de la mañana del día 14. Cuando lo llamé, le estuve preguntando y me dijo: 'Mamá, estoy en un rincón de Colombia, esto es lejísimos'. Después, él me escribió, pero como yo entraba al trabajo y no puedo manipular celular, cuando salí tenía mensajes de él donde me dice que estaba en Venezuela, en un hotel pequeño", agregó la mujer.

María Ofelia dice que desde ese momento no volvió a obtener respuesta de su hijo.

"Él aparece que se conectó por WhatsApp el 15 de octubre a las 7:14 de la mañana y yo allí le hablaba y le hablaba y nunca me contestó. Esa fue el último día que se conectó. Ya no tuve ningún contacto con él y ya es un mes desde la última vez que hablé con él y no sé nada", agrega la angustiada mujer.

La madre actualmente se encuentra en Cúcuta buscando a su hijo y contactando a autoridades y medios.

Afirma que también estuvo en el consulado de Colombia en San Antonio, Venezuela, donde le indicaron que con los datos que dio adelantarían las labores de investigación. Sin embargo, sostiene, hasta el momento, no ha logrado establecer qué ocurrió con Juan Sebastián.

Si tiene cualquier información sobre el paradero de este vallecaucano por favor dar aviso a las líneas 3117871187 o 318 8537292.