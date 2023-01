Drama de una madre en Cali cuyo hijo que había desaparecido, al parecer, fue asesinado

La mujer dice que en llamada anónima le informaron que el menor estaba muerto. El cuerpo fue hallado en el río Cauca a la altura de Yotoco.

"Que él iba caminando y lo abordan dos sujetos, donde uno lo encuella y el otro le sostiene los brazos, y lo empiezan a empujar hacia el jarillón, allá lo empiezan a subir a la parte de arriba del jarillón, después de ahí me lo tiran al río Cauca", cuenta la progenitora del joven.

Se trata de Jhoan Fernando Castro, de 17 años, quien desapareció desde el pasado lunes cuando visitaba a su novia, en el barrio Petecuy, oriente de Cali.

"Empezamos la búsqueda junto con la Policía, hicimos el rastreo por toda la zona hasta que llegamos a un punto donde encontramos el zapato del niño, los auriculares de él y varias pruebas", agrega la señora.



