Drama de usuarios de clínica en Cali: pacientes aseguran que deben comprar insumos y medicamentos

Noticias Caracol estuvo en el centro asistencial y pudo constatar la grave situación. EPS de algunos de los afectados respondió a las quejas.

Pacientes de la clínica Esimed Cali Norte, que atiente afiliados de Medimás, aseguraron que la falta de insumos y medicamentos en esta entidad los ha llevado a que ellos mismos deban comprar los suministros para que los atiendan.

Uno de ellos es Hugo Rodríguez, quien sostuvo que su esposa lleva tres días en un pasillo, esperando a ser ubicada en una habitación. "Aquí no están atendiendo, no dan droga, no dan nada", dijo.

Varios dijeron a este medio que deben comprar hasta los tubos para las pruebas de laboratorio. Esta situación quedó evidenciada en las cámaras de Noticias Caracol.



Tras escándalo por quejas ante atención de Medimás, este es el pulso... En la clínica no solo faltan los insumos. Héctor Guazá Lucumí, cuya hija lleva 20 días hospitalizada, relató cuál es su drama. "La zona de cuidados intensivos estuvo varios días sin aire acondicionado, eso implica más riesgos. Mi hija entró aquí simplemente con un tema de convulsiones y me le dio neumonía, le dio una infección urinaria", expresó el hombre.

Por su parte, varios veedores de salud de la capital vallecaucana, quienes acompañan a los usuarios, denunciaron indolencia de algunos funcionarios.

A pesar de las reiteradas denuncias, Medimás emitió un comunicado en el que señaló que se está prestando atención a los afiliados, contrario a lo que dicen los afectados.

"Medimás generó un redireccionamiento a la red complementaria de atención a 13 pacientes oncológicos que serán atendidos de manera inmediata", indicó la misiva.

Pese a esto, los pacientes de otras patologías, deberán esperar ahora la disponibilidad de camas en los centros hospitalarios.



