Drama en familia caleña por joven desaparecida en alud sobre vía Medellín-Bogotá

Foto: cortesía familia de Ingrid Rillivas Tovar

Un drama vive la familia de la caleña Íngrid Lorena Rivillas Tovar, desaparecida en un alud de tierra registrado el pasado 26 de octubre sobre la autopista Medellín-Bogotá. Carlos Andrés Ñáñez Tovar, arquero titular de la Selección Colombia de Futsal y hermano de la joven, cuenta que ella llevaba un año trabajando para la empresa Ingeocc en Copacabana, Antioquia, donde se presentó la emergencia.

"Hizo su curso de salud ocupacional en el Sena e hizo las prácticas en esa misma empresa, la cual le dio la oportunidad de vincularla, pero en Copacabana, y ella aceptó este cargo. El 5 de noviembre cumplía su primer año en la empresa y ya venía para Cali", explica el deportista.

Ñáñez señala que compañeros de Íngrid Lorena le confirmaron que quedó atrapada tras el derrumbe. "Mi hermana, una vez se dio cuenta de lo que se venía, empezó a evacuar a los compañeros, ellos le gritaban que saliera ella también, pero les decía que no podía salir porque tenía que seguir evacuando", relata.

El futbolista vallecaucano hace un angustioso llamado a las autoridades para que no suspendan la búsqueda. "Mi hermana pensó en otras vidas, ahora les pido que por favor piensen en ella y en las personas que están atrapadas", manifiesta.

Los padres de la joven, quienes permanecen en el sitio de la emergencia, no pierden la esperanza de hallarla con vida.