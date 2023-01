Drama por desaparición de 3 menores que salieron de Cali y habrían sido alistados por grupos armados

Desde hace más de un mes no se sabe nada del paradero de los jóvenes, quienes viajaron al sur de Colombia por una supuesta oferta de trabajo.

Los familiares de Harry Steven Riascos y dos de sus amigos viven un drama en Cali, luego de que los jóvenes, estudiantes de 15 años de edad, salieron de la ciudad hacia el sur de Colombia en atención a una oferta de empleo que habrían recibido y llevan más de un mes desaparecidos.

“Me dijo que ellos iban para los lados de Pasto a ver un trabajo, que no me preocupara, que habían llegado bien y ya no hablamos más ese día en la mañana”, dijo un familiar de Harry Steven.

Sin embargo, en horas de la tarde, según cuenta el hombre, el joven volvió a llamarlo, pero esta vez angustiado y con ganas de regresar a la capital del Valle del Cauca.

“Por favor, me envía 100.000 pesos que yo me quiero devolver para la casa, porque esto por acá es pura guerrilla y me quiero ir para la casa, no quiero estar por allá”, aseguró el pariente del menor.

La angustia de las familias ha aumentado por esta situación, pues consideran que habrían sido reclutados por grupos armados ilegales.

“El 2 de agosto, en todo el día, no prendieron el teléfono, me preocupé, me fui para donde la novia del amigo y me dijo que se habían comunicado con ella y que le mostraron una foto donde ellos ya estaban con camuflado”, afirmó.

Ante la preocupación que le generó este hecho, el hombre se dirigió hacia las autoridades e instauró la denuncia por la desaparición del menor, de quien aún no se sabe nada y tampoco de sus otros dos amigos.

Las familias de los menores piden a las autoridades que investiguen a una persona que estaría engañando a jóvenes del oriente de Cali para luego enviarlos a grupos armados ilegales que operan en el sur de Colombia.