Dramática búsqueda de joven desaparecida y que había sido víctima de violencia a manos de su pareja

Su propia madre fue quien interpuso el denuncio y clama la pronta ayuda de las autoridades y de la comunidad.

El pasado 10 de agosto del 2019 fue el último día que Nancy Arteaga vio a su hija Susana Lorena Rivera, días después acudió a la Policía en Cali para reportarla como desaparecida.

“Ella vino acá a la casa, se bañó, se vistió, comió y se fue ese 10 de agosto, pero yo fui el 13 de agosto a la Sijín a colocar una denuncia por desaparición, porque ella no me contestaba el celular”, manifestó Nancy Arteaga, madre de la desaparecida.

Según la mujer, su hija, de 26 años de edad y auxiliar de enfermería, había iniciado una relación sentimental pocos meses atrás, pero luego fue víctima de violencia intrafamiliar.

“Ella vivió un tiempo con ese muchacho, pero tuvieron problemas, él le pegó, ella fue a la Fiscalía y le puso una denuncia, pero se la quitó, porque volvió con él. Sin embargo, nuevamente le pegó y entonces ella fue a la estación de Policía por acá donde yo vivo y colocó otra denuncia”, reveló.

Susana Lorena Rivera Arteaga tiene dos hijas de 11 y 5 años de edad, por eso su mamá solicita la ayuda de las autoridades.

“Como le dije yo a la Policía, así ella tenga 80 años no deja de ser mi hija y yo no voy a dejar de buscarla, el hecho de que las autoridades no me quieran ayudar no significa que me voy a dar por vencida”, aseguró Arteaga.

Sin embargo, la Policía asegura que ya inició el protocolo de búsqueda e investiga si la desaparición estaría relacionada con los problemas que tenía con su expareja sentimental.

“Ya con la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se está adelantando el proceso investigativo para lograr la ubicación de esta joven”, declaró el coronel Miguel Ángel Botía, subcomandante de la Policía de Cali.

Durante el 2019, en Cali se ha reportado la desaparición de 439 personas, de las cuales 130 han aparecido con vida, 12 han sido halladas muertas y 297 aún no han sido ubicadas.