Dramática búsqueda de joven que salió con sus dos bebés para donde una amiga y desapareció

Desde hace de un mes se desconoce el paradero de la mujer, quien, según su familia, ha sido víctima de maltrato por parte de su expareja.

Un verdadero drama vive la familia de Daniela Alejandra Fernández Torres, una joven de 19 años que desapareció el pasado 25 de agosto de 2019 en Cali, junto con sus dos bebés, uno de 1 año y 11 meses y otro de 9 meses, y, hasta la fecha, no se tienen noticias de ellos.

“Ella estaba donde mi mamá, iba para donde una amiga, salió con los dos niños y desde ahí no sabemos absolutamente nada. No nos han reportado si está viva o con quién está”, aseguró Diana Torres, madre de la joven, quien anotó que su hija siempre la llamaba para decirle dónde estaba.

La mujer manifestó su preocupación, porque, según ella, Daniela registra antecedentes de maltrato por parte de su expareja.

“La expareja de ella me la maltrataba desde el comienzo, desde el embarazo. Sicológicamente y mentalmente, me la tiene maltratada y me le ha dado golpes y todo”, afirmó.

La denuncia por la desaparición de las tres personas ya fue instaurada, mientras doña Diana, en medio de la angustia, pide una colaboración en la búsqueda de su hija y sus nietos.

“Necesito a mi hija. Y, si mi hija, de pronto, me está viendo, que, por favor, se reporten. Estoy angustiada, quiero ver a mis hijos, quiero ver a mi hija”, dijo la desconsolada madre, en medio de llanto.

Las autoridades continúan con las labores correspondientes para ubicar a la joven y sus dos pequeños.