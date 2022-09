Dramático video de colombiano en selva del Darién es lo último que se sabe de él: ¿qué le pasó?

Nueve días después de que Héctor Marino Ramírez emprendiera un camino duro atravesando el Tapón del Darién para pasar las fronteras y cumplir su sueño americano, a su familia llegó por casualidad un dramático video que se convirtió en la última imagen que tienen de él.

“Cuando abro la aplicación, veo el video de mi tío, no más con la voz lo reconocí y pues lo veo ahí devastado, pues fue una noticia muy triste, una imagen muy triste, devastadora”, expresó Sandra Montenegro Núñez, sobrina del desaparecido.

Héctor Marino, de 46 años, salió de su casa en el oeste de Cali el pasado 7 de septiembre.

“Dice que ya la lancha lo deja ahí en el río, que ya pasó el río, que ya empieza la selva, que no lo llamemos más porque pues la señal tal vez no iba a coger, que esperemos la llamada en nueve días. Exactamente, el 15 de septiembre, surge un video en redes sociales de él. Mucha gente ha llamado, me ha llamado gente de Medellín, me ha llamado gente de Huila, me dicen que sí, que efectivamente él murió de un infarto y que está tirado en la selva”, indicó Jean Carlos Ramírez, sobrino de Héctor.

Con 85 años, la mamá del hombre desaparecido solo quiere una respuesta sobre el paradero de su hijo.

“Que digan algo o que lo traigan o saber dónde está para ir”, manifestó Francia de Ramírez, madre de Héctor.



“No nos dicen nada, solo los videos que tenemos presentes, no más. No sabemos si está vivo, si está muerto”, agregó Shirley Ramírez, sobrina del desaparecido.

Un llamado a las autoridades nacionales e internacionales en Panamá es lo que hace esta familia, temiendo que el sueño de Héctor quedara en tragedia como el de muchas personas que intentan cruzar por este lugar.