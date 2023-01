Dueño de tienda de abarrotes habría sido amenazado cinco días antes de que lo mataran en su negocio

Vocero de mesa de víctimas a la que perteneció el ciudadano sostuvo que actualmente él estaba vinculado a fundación que agrupa a familias desplazadas.

El señor José Arled Muñoz Giraldo, de 54 años, ultimado por sujetos armados dentro de su tienda de abarrotes en la noche del miércoles 26 de junio en Tuluá, sí habría recibido amenazas el pasado sábado. Sin embargo, no alcanzó a reportar las intimidaciones antes del crimen.

"El compañero era miembro activo de la Fundación de Base Afro Unidos del Pacífico y era el fiscal de la fundación. No entendemos lo que está pasando a nivel nacional con los líderes y lideresas de Colombia", expresó Ernesto Cortés, coordinador de la Mesa de Víctimas de este municipio del centro del Valle del Cauca, de la cual hizo parte el hombre asesinado entre 2016 y 2017.

Asesinan a hombre al interior de una tienda de abarrotes de la que era dueño Cortés hizo a su vez un llamado ante la situación que viven hoy los defensores sociales en Colombia. "No puedo callarme lo que está pasando en el municipio y a lo largo y ancho del país. Acá en la mesa de Tuluá hay más de diez compañeros amenazados, unos tenemos medida de protección, otros no", añadió.

El coordinador de la Mesa de Víctimas de Tuluá expresó que hay líderes que no pertenecen a dicha organización, sino a otras que también están siendo objeto de intimidaciones.

Entre tanto, autoridades ofrecieron una recompensa de $10 millones a quien dé información que permita esclarecer el homicidio de José Arled Muñoz Giraldo, quien llegó desplazado al Valle del Cauca procedente del departamento de Risaralda en el año 2002.





$10.000.000 millones de recompensa por información que ayude a esclarecer el homicidio de nuestro líder social José Arled Muñoz Giraldo @AlcaldiaDeTulua @GobValle grupo especializado @PoliciaColombia @FiscaliaCol priorizan este caso. pic.twitter.com/dfoNnsth3t — CR. Javier Navarro Ortiz (@DevalPolicia) June 27, 2019