Dueños de ‘food trucks’ en Cali protestan porque las autoridades les ordenaron cerrar sus negocios

Los afectados son personas que se ubican alrededor del parque de El Ingenio para vender sus productos, especialmente comidas rápidas.

Integrantes de la Junta de Acción Comunal de este barrio del sur de Cali presentaron un derecho de petición para solicitar el retiro de los conocidos como ‘food trucks’ (camiones de comida) de dicho parque.

Esta medida fue acogida por partes de las autoridades y se suma a que el Código de Policía establece que los vendedores ambulantes de este tipo de comidas no pueden hacer presencia en espacios públicos.

“La norma está allí, mientras no se tenga esta reglamentación, no se han establecido unos sitios, permisos y horarios. Y, por ende, la Policía tiene toda la facultad de aplicar el código, no solo en el parque de El Ingenio, en cualquier parte de la cuidad”, dijo Samir Jalil, subsecretario de Inspección Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad de Cali.

En consecuencia, los 22 negocios que se ubican en la zona no pudieron abrir sus puertas a sus clientes durante el pasado fin de semana.

"Hay muchos que somos jóvenes emprendedores con hijos. Somos muchas personas las que vivimos de esto. No es algo extra", dijo Nicol Serra, dueña de uno de los 'food trucks'.

Aunque no pudieron trabajar, los afectados sí realizaron un recorrido alrededor del emblemático parque en protesta por esa determinación.

"Nos notificaron los policías que no podíamos volver a trabajar en el parque del El Ingenio. Parece ser que la Junta de Acción Comunal presentó un derecho de petición donde se quejaban exclusivamente de los 'food trucks'", afirmó Juan Sebastián Daza, otro propietario de uno de estos negocios.

Por su parte, Said Tamayo, otro dueño de 'food truck', indicó que se han hecho varias peticiones para lograr la formalización de este trabajo y así lograr el sustento de todas las familias que dependen de dichos establecimientos de comidas rápidas.

De esta actividad económica y propuesta grastronómica, que ha venido tomando fuerza en los últimos tres años, dependen cerca de 100 familias de la capital del Valle del Cauca.