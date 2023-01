Duras declaraciones de lideresas afrocolombianas sobre asesinato de María del Pilar Hurtado

Se pronunciaron durante una serie de conversatorios liderados por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

En Medellín y previo a la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que comenzó este miércoles y termina el viernes 28 de junio, lideresas afrocolombianas hablaron sobre el reciente homicidio de María del Pilar Hurtado Montaño, ocurrido en Tierralta, Córdoba.

Audes Jiménez, coordinadora regional andina de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas y de la Diáspora, dijo que hay una reacomodación del paramilitarismo y un cambio de actores armados en el Caribe colombiano, donde los líderes sociales están siendo víctimas.

“Los asesinatos y las amenazas que se están produciendo en el Caribe a líderes y lideresas afro, indígenas y miembros de Juntas de Acción Comunal tienen como elemento fundamental el tema de la defensa de la tierra. Otras están relacionadas con el control electoral de la región”, aseguró.

En ese sentido, afirmó que “las autoridades salen a decir que el caso de María del Pilar Hurtado no tiene nada que ver con temas de reparación ni de tierras”, pero que eso “es mentira”.

María del Pilar fue asesinada frente a su hijo de 9 años el pasado viernes 21 de junio en Tierralta, donde se había trasladado tras abandonar Puerto Tejada, Cauca, por amenazas recibidas debido a presuntas denuncias que habría hecho relacionadas con narcotráfico y paramilitarismo.

Francia Márquez, lideresa afrocolombiana e integrante del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, sostuvo que, casi tres años después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, “el racismo estructural” aún permite que las mujeres sigan siendo “violentadas y asesinadas”.

“Tenemos rabia y coraje porque no es posible que un país esté hablando de paz con un discurso vacío, que no alcanza a mover a mucha gente que está en la ciudad y que no le tocó vivir el conflicto armado. Nosotros le dijimos ‘sí’ a la paz y hemos puesto los muertos”, apuntó Márquez.

Por su parte, Luz Marina Becerra, integrante de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), se refirió a la indiferencia de las personas que, como se notó en un video compartido en redes sociales, observaron al hijo de María del Pilar en un llanto desconsolado.

“Vimos que el niño se retorcía frente a la impotencia y la rabia de ver cómo mataron a su madre y no recibió un abrazo en ese momento”, indicó Becerra, tras anotar que “en Colombia, la violencia se ha naturalizado tanto que ya vemos matar a alguien y no nos da nada”.



Habla la CIDH