Durmiendo en andenes, el panorama actual de venezolanos a las afueras de la terminal de Cali

La situación se agrava, pues muchos de los migrantes que habían viajado a Ecuador, al no encontrar mejores oportunidades, regresaron a la capital del Valle del Cauca.

Un promedio de 300 venezolanos llega a diario a la Terminal de Transportes de Cali, la mayoría de ellos con hambre y sin dinero, por lo que buscan asentarse en estas instalaciones.

“No se les permite que se queden al interior de las instalaciones. Esto, por seguridad de ellos y seguridad de los usuarios que hacen uso de las instalaciones”, señala Javier Perea, jefe de seguridad de Mi Terminal, Cali.

Exigencia de pasaporte para entrar a Perú y Ecuador obliga a venezolanos a quedarse en Colombia Al no poderse quedar, a los migrantes les ha tocado invadir las calles en las afueras de la terminal, donde se genera otro tipo de problemáticas sociales.

“Consumo de alucinógenos, prostitución, peleas entre ellos mismos, hurtos y todo este tipo de situaciones que generan riesgo”, añade el funcionario.

La angustia los invade y, con el pasar de los días, su situación humanitaria se agrava.

Se agrava situación de venezolanos que siguen llegando masivamente a Cali en busca de oportunidades “Pido un trabajo digno, tengo hijos y nos ha tocado dejar nuestras casas, nuestras familias. Tengo un niño con discapacidad, pedimos solamente es que se pongan el corazón en la mano”, manifiesta Verónica Briceño, ciudadana venezolana.

Su preocupación más grande son los familiares que tuvieron que dejar en Venezuela aguantando hambre.

La difícil situación que viven los migrantes venezolanos que decidieron quedarse en Cali “Dejé mis dos hijos allá, mi familia completa, mi esposa. Me traje un solo niño nada más, para sobrevivir y buscar la manera de trabajar, pero no consigo nada”, dice Enyer Jiménez, ciudadano venezolano.

Estas personas han reiterado su llamado a Migración Colombia para que les otorgue los respectivos permisos de trabajo.