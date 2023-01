Economía de Pasto se encuentra paralizada debido al bloqueo que se presenta en la vía Panamericana

El panorama no es el mejor, pues al desabastecimiento de gasolina se le suma la falta de insumos para clínicas, panaderías y hasta veterinarias. La comunidad se pronunció.

El bloqueo en la vía Panamericana ha impedido que diferentes insumos de panadería lleguen a Pasto, capital de Nariño.

Publicidad

Juan Carlos Noguera es el administrador de una de las panificadoras más reconocidas de la región y tuvo que buscar la manera de distribuir productos entre sus sucursales.

“Hemos tenido que pensar muy bien la estrategia, o sea, ir a un plan B. Por ejemplo, en vez de hacer mis traslados de materia prima a los diferentes puntos, me toca en carretillas, a pie o sino en bicicleta”, señala.

En contexto:

Cauca y Nariño, incomunicados por bloqueo de vías que adelantan comunidades indígenas y campesinas Las mascotas y animales también están sufriendo por el bloqueo en las vías de acceso a la ciudad.

Publicidad

“Básicamente hay pacientes, lo que no hay es insumos realmente para atenderlos. En mi caso, realmente no tengo medicamentos para tratarlos, porque ellos vienen con enfermedades específicas, no tengo dieta medicada en la parte intestinal”, manifiesta Ángela Arteaga, médica veterinaria.

Además, la escasez de combustible afecta todos los sectores económicos. Sin embargo, los más afectados son los transportadores.

Publicidad

Vea también: Pasto cuenta con tan solo 130.000 galones de gasolina cuando el consumo diario supera los 100.000

“Estamos durmiendo en nuestros carros, la afectación es grave, nosotros no tenemos cómo pagar nuestras deudas bancarias. La atención a nuestros hijos, la escasez de combustible, de gas natural, el tema de la escasez de elementos de construcción, insumos médicos. Todo esto ha generado un caos en la ciudad de Pasto”, explica Alberto Lombana, taxista.

Lo que preocupa a los nariñenses es que la solución al bloqueo parecería estar lejana y las medidas que se han activado han sido insuficientes para solucionar la problemática.