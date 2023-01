Ecuador solicitó circular roja de Interpol contra mujer que habría organizado paseo en narcobús

Por el momento la investigada permanece en libertad en Cali a la espera que se emita la orden de captura y su extradición hacia Ecuador.

Después de presentarse voluntariamente a la Fiscalía, Claudia Ximena Orozco, la mujer que habría organizado el paseo en narcobús, rindió versión de lo ocurrido ante la Policía Antinarcóticos, pero permanece en libertad.

“Ella está en una residencia, en un lugar aquí en la ciudad se Cali, acompañada más no vigilada, junto a la Policía Antinarcóticos que muy amablemente ha venido haciéndole a ella ese acompañamiento”, señaló Élmer Montaña, abogado de Claudia Ximena Orozco.

En la mañana de este viernes 31 de agosto se conoció que el gobierno ecuatoriano solicitó la circular roja a Interpol para capturar y pedir la extradición de la señalada.

“Lo que viene ahora es un trámite administrativo, por parte de esta Policía internacional que tiene que verificar que se trate de un delito que no sea político”, añadió el abogado Montaña.

La mujer, que aún tiene quebrantos de salud por el accidente, pidió perdón y dijo que se enteró que el bus llevaba la marihuana, cuando ya estaban en el viaje.

"Vine a entregarme para que se aclare mi situación, que me perdonen las familias de las personas que fallecieron", manifestó Claudia Ximena Orozco, implicada en caso narcobús.

El abogado de la mujer espera que el gobierno colombiano reconsidere la opción de enviarla a Ecuador.

“En caso de que Claudia Ximena fuera trasladada al Ecuador, tendría que responder por el delito de tráfico de estupefacientes y no por el delito de homicidio”, dijo el abogado.



CONFIRMADO| Fiscalía General del Estado solicitó al juez competente que se oficie a Interpol la orden de difusión roja en contra de Claudia O., quien presuntamente organizó el tour del bus que se accidentó en Papallacta, el pasado 14 de agosto. pic.twitter.com/V88wykAxLX — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 31, 2018

Montaña aseguró que la mujer no hacía parte de la red de narcotráfico: “Aquí no se trata de la dueña del alijo, ella no se le puede achacar el tráfico de estupefacientes y no puede terminar como chivo expiatorio, es una persona que por dos millones de pesos se prestó para, en este último viaje, aparecer como la guía turística”, concluyó.

Tras el accidente, se descubrió una red de narcotraficantes que cargaban buses con marihuana, la cual terminaba en Perú y Chile.