Ejecutan obras para garantizar abastecimiento de agua en la ladera de Cali

Las Empresas Municipales de Cali, Emcali, manifestaron que en dos meses estarían terminadas las obras que permitirán llevar agua de la red baja del río Cauca a los barrios de la parte alta de la comuna 18. Esto espera resolver de manera definitiva el desabastecimiento en ese sector del suroccidente de la ciudad.

La falta de agua en esta comuna se presenta en temporadas secas que afectan el caudal del río Meléndez que surte a la planta La Reforma.

La obra tendrá una construcción de una estación de bombeo en la parte media del sector de Nápoles, con la correspondiente tubería de impulsión a través de la cual se llevará el agua a los tanques instalados en la parte alta de la comuna, a través de los cuales, y por gravedad, se llevará el agua a los hogares de la zona.

Entre tanto, y mientras persista el bajo nivel de los ríos Meléndez y Cali, que no permiten captar el agua necesaria para el normal suministro a la comunidad, diseñó un plan operativo orientado a disminuir el impacto que se pueda causar en las fuentes de agua y en los usuarios.

Por lo anterior la operación en la planta La Reforma que abastece de agua a las comunas 18 y 20 operará con el siguiente horario:

Comuna 20 - Línea Siloé: Lunes, miércoles, viernes y domingo: de 6:00 a.m. a 6:00 a.m. del día siguiente.

Comuna 18 - Línea Nápoles: Martes, jueves y sábado de 6:00 a.m. a 6:00 a.m. del día siguiente.

El hospital Los Chorros y los barrios, Mario Correa, Prados del Sur y Lourdes (Calle 1C entre Carrera 70 y 80 hasta la Calle 2Bis Oeste), abastecidos por el tanque 25A, serán alimentados desde la red baja desde el tanque de Nápoles.

Funcionarios de Emcali, continúan pidiéndole a la ciudadanía en general que tome medidas sobre el uso racional del agua y evitar desperdicios, no lavando los carros, patios y fachadas de la casa.