¡Ejemplar! Taxista caleño devolvió $15 millones que turista olvidó en su vehículo

Cuenta Javier Borrás, taxista caleño, que el pasado viernes encontró en su vehículo una cartera con 15 millones de pesos, pertenecientes a turista que había transportado a una gallera de la ciudad. El conductor buscó al pasajero y le devolvió su dinero.

"Yo recogí lo recogí en el Hotel Intercontinental y lo llevé a la gallera Pico de Oro. El señor es un empresario de gallos y en el trayecto me contó sobre las apuestas y el dinero", relató el taxista.

Borrás narró que cuando el hombre se bajó del carro, una mujer se montó y le pidió que la llevara a un colegio a recoger a su nieta. Cuando llegaron a su destino, la pequeña vio un bolso en el taxi y le preguntó a su abuela si le pertenecía a ella. El conductor se percató entonces que este era del empresario de gallos que acababa de transportar.

"Me devolví al hotel donde tenemos una despachadora de Taxis Libres y el señor había preguntado por mí. El sobrino estaba en el lugar y lo llamó, este me esperó afuera y le entregué la cartera", expresó el taxista al agregar que el turista, proveniente de Medellín, le dio una propina en agradecimiento.

El conductor caleño dijo que manejó taxi desde 1996 hasta el 2001, año en el que se fue del país. Regresó hace ocho meses y continuó con su labor. Asimismo, contó que en el transcurso de este tiempo ha encontrado tres celulares en su vehículo, los cuales ha devuelto a sus propietarios.

"Yo pertenezco a un grupo de taxistas certificados en calidad turística y hotelera. Además, somos certificados en servicio de atención al cliente por Icontec", manifestó.

A su vez, Borrás invitó a todas las personas a ser honestas y correctas en su diario vivir. Afirmó que como él, muchos taxistas caleños reportan a las operadoras las pertenencias que olvidan los pasajeros dentro de sus vehículos.