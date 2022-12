Ejemplo de honradez en Cali: taxista devolvió iPhone 6 que dejaron en su carro

Foto: Noticiascaracol.com

Que las personas honradas no existen en Cali, falso. Un taxista de 55 años, oriundo de Manizales pero que lleva 30 años viviendo en la capital del Valle del Cauca, demostró que los buenos son más que los malos.

Ricardo Jaramillo prefirió marcar la diferencia y devolver un iPhone 6 Plus de 128 GB de memoria, avaluado en $3 millones, a su propietario, un joven periodista de la ciudad que olvidó el celular en el taxi. El hecho ocurrió pasadas las 5:00 a. m. de este martes 30 de agosto.

“Esta mañana le hice la carrera a un periodista, lo dejé en el lugar donde me pidió. Vi que dejó el celular porque empezó a timbrar. Yo no podía contestar porque tenía como una clave, así que tomé nota del número del que estaban llamando y luego le marqué”, contó el taxista.

El periodista Jéfferson Bolívar explicó que, por su afán, guardó su billetera pero olvidó el celular en el asiento trasero del vehículo.

“El taxi lo abordé afuera de mi casa. Yo iba chateando por el celular pero cuando llegué a mi destino, pagué la carrera, guardé la billetera, cogí las cosas de afán para bajarme y luego me di cuenta que había dejado el iPhone”, dijo.

Cerca de las 6:00 a. m. el taxista contactó a Jefferson le explicó que no sabía cómo contestarle, pero que quería devolverlo.

“Cuando me contestaron del número que llamaban, expliqué que tenía el aparato y que me esperara unos 20 minutos y se lo llevaba. En mi taxi se han quedado muchas cosas y todas las he devuelto, computadores y celulares, aunque el más costoso fue este”, dijo, entre risas, Rodrigo.

El periodista recibió de vuelta su celular de manos del taxista, quien aseguró que en su gremio son más los honrados.

“Somos más los buenos que los malos, hay taxistas honrados. Yo sabía que el celular costaba mucho dinero, pero yo no me llamo celular. A mí me enseñaron valores y principios, los objetos de otros no son de uno”, agregó el taxista.

Rodrigo, quien hoy es un ejemplo de honestidad en Cali y tiene dos hijas de 24 y 25 años nacidas en la ciudad, aseguró que lo importante en la vida es ser decente.

“Todos los principios y valores que me enseñaron mis padres se los he enseñado a mis hijas, porque lo importante en la vida es ser honrado y decente”, concluyó.