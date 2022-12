Ejemplo de paz: víctimas y desmovilizados ahora son gestores de movilidad en Cali

Foto: archivo Noticias Caracol

La capital del Valle del Cauca dio la bienvenida este martes a los nuevos gestores de movilidad, cuya principal misión es sensibilizar a los ciudadanos en el respeto por las normas de tránsito. Un grupo de personas conformado por 90 víctimas del conflicto armado y diez desmovilizados.

"Creo que Colombia entera tiene que estar dispuesta ayudar a las víctimas y a los reinsertados a que se incorporen a la vida civil del país, que todos tengamos oportunidades. La ciudadanía los tiene que respetar y admirar, es gente que está dispuesta a colaborar por la movilidad de Cali", manifestó el alcalde Maurice Armitage.

El Mandatario local añadió que estos gestores no están en plan de poner multas y tampoco sanciones, sino que su labor es mejorar la ciudad desde el punto de vista cultural y de movilidad. La ceremonia de presentación de los mismos tuvo lugar en la plazoleta del Centro Administrativo Municipal (CAM).

Jaime Caicedo, quien llegó hace 8 años a la capital vallecaucana desplazado de zona rural de El Charco, en Nariño, agradeció, al igual que sus demás compañeros, la vinculación a esta iniciativa.

"Me he capacitado y tratado de buscar las ayudas del Gobierno, eso me ha permitido estudiar y en diciembre termino mi carrera profesional. Me vine a Cali por buscar oportunidades. Este programa de gestores de movilidad me parece excelente para todos los que estamos aquí, creo que así se ayuda a construir la paz", expresó Caicedo.

A la llegada de los gestores de movilidad, se le suma la de 100 nuevos agentes de tránsito que iniciarán sus labores a finales de julio.

