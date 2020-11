El actor Mauricio Bastidas, que sobrevivió a un disparo en la cara, ahora batalla contra el COVID-19

Mauricio Bastidas , uno de los actores más conocidos de la pantalla chica en Colombia, aseguró en redes sociales que está pasando por un delicado estado de salud tras contraer coronavirus COVID-19 .

Tras contagiarse, el actor dice que se le han acumulado las tragedias, pues el pasado jueves 30 de julio de 2020 recibió un impacto de bala en el rostro en medio de un hurto que se perpetró en el centro de Santiago de Cali .

“Últimamente me han pasado muchas cosas malas, una detrás de otra. La gente se burla, me dicen que estoy salado, yo no sé qué pasa. Cada vez que trato de sacar la cabeza, la vida me da tres garrotazos, eso aburre. Me estoy deteriorando más”, comentó Bastidas en su cuenta de Instagram.

En esa red social, el actor aseguró que no ha recibido un buen tratamiento en la clínica en la que se encuentra hospitalizado.

Luego de su queja en las redes sociales, la atención en el centro asistencial para el actor mejoró, así como su salud.

“De todo esto pasará algo bueno, yo sigo esperando. Ya estoy mejor, solo era cuestión de una buena atención”, informó Bastidas.

El actor concluyó haciendo una reflexión sobre aquellos pacientes que padecen coronavirus que no han sido atendidos prontamente y que no cuentan con los medios para hacer una denuncia.