El agarrón entre alcalde de Cali y un funcionario: “Respéteme, viejo, o levanto esta junta”

Una acalorada discusión se presentó entre el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y el gerente de la ESE Oriente, Oscar Ipia López. El hecho se presentó por un desacuerdo cuando el gerente presentaba la gestión adelantada por la entidad.

Según explica el diario El País de Cali , las autoridades analizaban la población asegurada en el régimen contributivo y subsidiado y los recursos dispuestos para estas personas.

Publicidad

“Señor gerente, usted no me puede calcular las circunstancias de la ESE por unos asentamientos que llegan al 0,3% de la población cuando tiene 500 mil millones de pesos como oportunidad de trabajo”, cuestionó Ospina. Frente a esto, López contestó: “Nunca he querido presentarles los asentamientos como un factor negativo”.

Incendio en Buenaventura: ocho casas resultaron totalmente calcinadas

De inmediato se produjo un cruce de frases en las que el alcalde le dijo: “Respéteme, viejo o levanto esta junta y levantamos esta relación (…) Preste atención, hermano”.

“Usted a mí me respeta, señor. No me alce la voz”, le contestó López.

Publicidad

Este es el video que se ha convertido en viral: