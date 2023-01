El agarrón entre Gustavo Petro y el Tino Asprilla por comentarios sobre Álvaro Uribe en Twitter

Es la segunda vez, en menos de dos semanas, que el exfutbolista protagoniza una discusión política en sus redes.

El exgoleador de la selección Colombia Faustino Asprilla volvió a protagonizar otro rifirrafe en sus redes sociales, esta vez fue con el senador Gustavo Petro.

Esta acalorada discusión, la cual se produjo por vía Twitter, se ocasionó por una respuesta que el exalcalde de Bogotá dio ante unas declaraciones que el exfutbolista hizo para un medio de comunicación, en las cuales aseveró que el tema entre Petro y Uribe no era político, sino de odios.

“Pobre Tino. Ignora que yo no odio. El odio es un sentimiento bárbaro y prehistórico que se cura leyendo”, escribió en su red social el senador.

Asimismo, en la misma publicación, Gustavo Petro realizó un comentario que, a la postre, desataría una fuerte respuesta por parte de Faustino.

El senador acusó a ‘el Tino’ de apoyar a quienes asesinaron a Andrés Escobar, excompañero de Asprilla en la selección Colombia y Atlético Nacional, quien murió abaleado el 2 de julio de 1994 en el parqueadero de un restaurante en Medellín.

“Si yo hubiera sido futbolista, y ‘el Tino’ lo hizo muy bien, y hubiera sido compañero de Andrés Escobar, jamás hubiera apoyado a sus asesinos”, reza el trino del aforado.

A estas declaraciones, Faustino Asprilla trinó que el conocimiento no siempre se obtiene leyendo: “Pobre Petro. La lectura no siempre da conocimiento. Y usted que lee sabe que este no solo llega por los libros”.

De igual manera, el exjugador de la selección Colombia le recalcó en su Twitter que los asesinos de Escobar no cuentan con su beneplácito: “Y yo no apoyo ni a los asesinos de Escobar como jamás apoyaré los asesinos de magistrados o de José Raquel Mercado”.

Tras esa publicación, Asprilla le recordó al aforado que habla diferentes idiomas y conoce gran parte del mundo. Lo anterior, teniendo en cuenta que el deportista jugó en Brasil, Chile, Italia e Inglaterra: “Hablo cuatro idiomas, conozco decenas de países y culturas”.

El nacido en Tuluá concluyó el hilo de trinos asegurando que utilizar el nombre de Andrés Escobar con fines políticos es una mala estrategia: “Mire, Petro, hablar de Andrés Escobar con intención populista resulta repugnante”.

No es la primera vez que el exfutbolista protagoniza un rifirrafe en su cuenta de Twitter al salir en defensa del senador y expresidente de Colombia Álvaro Uribe. El pasado 9 de octubre del 2019 discutió con Tostao, vocalista de Chocquibtown, cuando este último cuestionó su postura política.

Y aunque la controversia entre el cantante y deportista acabó en tono conciliador, la protagonizada con Petro podría terminar, como en un partido de campeonato del mundo, en un tiempo extra.