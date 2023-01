El alentador testimonio del primer paciente con COVID-19 hospitalizado en Colombia y que ya se curó

Destacó que su atención fue estricta, aunque su situación fue difícil no solo por el coronavirus, sino porque su nombre y dirección de la casa circularon en redes.

En Buga, municipio del centro del Valle del Cauca, uno de los primeros colombianos en ser diagnosticado con coronavirus COVID-19 , y el primero en ser hospitalizado, ya se recuperó completamente de este coronavirus y entregó un alentador testimonio.

Publicidad

El hombre, de 34 años de edad y el primer caso de contagio en el Valle del Cauca , aseguró que fue una situación difícil para él y su familia, pero que su proceso de recuperación tuvo un seguimiento estricto.

"Estuve las 24 horas del día con un médico y un auxiliar. Cada dos horas, tres horas, me hacían un control, curvas de temperatura, presión, gases en la sangre. Todo estuvo muy controlado", afirmó.

Anotó que ya se siente "perfectamente bien" y que ya no registra síntomas del coronavirus, enfermedad con la cual llegó de España el pasado 2 de marzo de 2020.

“No presento fiebre, nada de esos síntomas. De vez en cuando, me da tos, pero, según lo que me dice el médico, es normal porque vengo de una neumonía”, explicó.

Publicidad

Finalmente, sostuvo que ya no está medicado y también enfatizó que, pese a que tuvo contacto con su hermano, su mamá y varios familiares, por fortuna, ninguno de ellos resultó contagiado.

Hasta la tarde de este miércoles 1 de abril de 2020 , un total de 1.065 contagiados con coronavirus COVID-19, 17 de ellos fallecidos, se reportaban en Colombia. De este total de pacientes, 148 corresponden al Valle del Cauca, donde cinco de ellos murieron.

Publicidad

Las autoridades insisten en practicar un adecuado lavado de manos , usar geles antibacteriales, cuidar a la población vulnerable y respetar las medidas de aislamiento preventivo obligatorio en cada región. #EstáEnTusManos

Vea también: