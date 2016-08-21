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Noticias Caracol  /  Valle  /  El amor no es un delito: reclusos protagonizaron boda colectiva en cárcel de Cali

El amor no es un delito: reclusos protagonizaron boda colectiva en cárcel de Cali

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By: AFP
 /  Noticiascaracol.com
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Updated: agosto 21, 2016 02:59 PM

Un total de 17 internos se unieron en santo matrimonio con sus parejas. Vestidas de blanco, ellas llegaron a Villahermosa para jurarles amor eterno.

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