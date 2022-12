El aterrador caso de un estudiante de sicología que mató a su esposa y se suicidó

Foto: tomada del Facebook de Anderson Aragón

Autoridades judiciales informaron sobre la aterradora historia de un estudiante de sicología que con dos impactos de bala asesinó a su esposa y luego se suicidó. El joven, identificado como Anderson Aragón, citó a la mujer en la finca de su madre adoptiva, donde acabó con sus vidas.

Noticiascaracol.com tuvo acceso a un audio donde Aragón, de 24 años, envía un mensaje de despedida a una familiar antes del fatídico hecho, que se registró en la vereda Quitapereza, zona rural de Santander de Quilichao, en Cauca.

"Mami se terminó la vida para mí. ¿Sabe qué? Yo estoy por acá lejos, esperando una cosa. Y Elsy, excelente, echá pa' lante, ya no me escriba más. Por favor, no me escriba más que quiero que las cosas terminen hoy. Mami, vayan al funeral y despídanme como debe ser, ustedes saben que los quiero mucho y me iré queriéndolos. Pa’lante y los voy a cuidar mucho como un ángel", decía.

La víctima fue identificada como Ana María Méndez, con quien el universitario llevaba dos años de relación. Al parecer, entre la pareja se presentaban fuertes discusiones por problemas económicos y celos.