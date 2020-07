“El balón está en la cancha del COVID-19”: técnico de selección femenina que ahora es domiciliario

Fabián García es licenciado en educación física y recreación, entrenador de la Selección Yumbo, un equipo de futbol femenino del Valle del Cauca que forma a jóvenes deportistas destacadas, que por estos días se han esforzado en seguir su entrenamiento en casa.

“En estos momentos es por videollamada de WhatsApp, con tareas de fortalecimiento, y llamadas telefónicas para motivarlas”, explicó el entrenador.

Pese a que “el balón está en la cancha del coronavirus”, espera que renazca pronto la oportunidad de poder retomar sus actividades, pues las obligaciones económicas no dan espera.

“La mayor dificultad que he tenido en esta cuarentena es que no alcancé a firmar contrato en el Inderty (Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo). Justo a una semana que comenzó la recepción para firmar contratos, no pudimos y quedamos desamparados”, contó Fabián.

Este fue un reto que lo obligó a asumir gran parte de los gastos para proveer a sus alumnas de conocimiento en tiempos de aislamiento. Para ello, ha tenido que ingeniárselas, o como dirían popularmente, rebuscársela.

“He tenido que trabajar como domiciliario, con la empresa Tu Domicilio Yumbo, donde realizamos de todo: pagos de recibos públicos, facturas, vamos a los bancos, supermercados, hacemos motoratón”, aseguró.

Publicidad

Fabián, al igual que su equipo y muchos deportistas en la región, esperan una mano del Gobierno nacional para que defina las reglas y poder recuperar gran parte de las pérdidas que les ha dejado la llegada del coronavirus.