El Blues and Folk Festival 2015 se tomará los escenarios de Cali

Del 3 al 12 de septiembre, artistas nacionales e internacionales destacados en el blues y el folk deleitarán a los amantes de estos géneros en el Cali Blues y Folk Festival: Celebrando músicas de allá, que se realizará en el Centro Cultural Colombo Americano. El evento también se realizará en las sedes de la institución en Palmira, Buga, Pereira, Bogotá y Calarcá.

Este festival lleva nueve años reuniendo a la comunidad en torno a las músicas tradicionales de Norteamérica y del mundo, Blues, Rock, Jazz, Folk y Góspel, en diálogo con la cultura colombiana y sus tradiciones.

En esta versión, la programación incluye espacios pedagógicos y de experimentación, dirigidos a músicos y espacios audiovisuales de cine documental, todo con entrada libre.

Los artistas que estarán son: Tommy Z Band (Estados Unidos), The Cornlickers & Carlos Elliot Jr. (Estados Unidos - Colombia), Teresa Estrada (México), Cotton Mouth Snake Blues (Manizales), Pablo Alzate, Santiago Monsalve (Medellín), The Blue Turtles, The Dirty Rooster, The Hounds, Jorge Vanegas ´Vulgarxito´ (Cali).