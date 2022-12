El brutal ataque de un hombre a su pareja a quien incluso trató de ahorcar con una correa

Los hechos tuvieron lugar en la casa de los padres del agresor, donde convive con la mujer y su pequeña hija.

Según informó la Fiscalía, el hombre atacó brutalmente a su pareja en una vivienda ubicada sobre la calle 43 con carrera 4 A, barrio Las Delicias, oriente de Cali, donde llegó preguntando por su hija.

"De acuerdo con la denuncia de la víctima, al llegar a la vivienda, el hombre empezó a agredirla verbalmente y, posteriormente, empezó a golpearla, dándole puños y patadas", indicó la entidad.

Después de esta agresión, el sujeto tomó una correa gruesa, la cual usó no solo para golpear a la mujer en el rostro, sino también para intentar ahorcarla. Estas agresiones, según la denuncia, obedecen a un asunto de celos.

El responsable huyó una vez cometió el ataque, mientras a la víctima se le recomendó asistir a casa Matria, sede del programa de atención de la Alcaldía de Cali para casos de violencia intrafamiliar, pero no quiso hacerlo.

No obstante, la Fiscalía asumió la investigación preliminar de este caso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.