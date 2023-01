El bus estuvo varado cuatro días: pasajera del vehículo accidentado en Ecuador

La mujer se bajó antes de llegar al vecino país y se salvó de la tragedia. Familiares de víctimas dijeron que iban de paseo, pero no revelaron quién pagó el viaje.

Gran parte de los ocupantes de bus accidentado en Ecuador eran de Cali. En el grupo había menores de edad y hasta mujeres mayores, quienes habían salido desde la capital del Valle del Cauca con la ilusión de conocer el sur del continente.

Sin embargo, el sueño quedó en eso. En una vía con curvas y descensos de alto riesgo, en Quito, muchas de ellas perdieron la vida tras un aparatoso choque. Otras, como Francia Elena Trochez, se salvaron de morir, porque decidieron poner fin al viaje en medio de una larga varada.

"Íbamos directamente a Ipiales y después Ecuador, y el destino era Perú, pero en carretera el bus desvió por una trocha y terminamos en un pueblo llamado San José de Isnos. Ahí estuvimos todo el tiempo, lunes, martes, miércoles, jueves y ya el día viernes nada que arreglaban ese bus, estábamos todos cansados de estar ahí y queríamos desistir del paseo, devolvernos, pero decían que ya lo habían arreglado y que iba a seguir el paseo", afirmó Francia Elena.

La pasajera sostuvo que gracias a su progenitora hoy está viva, pues ella le insistió que se devolviera. Cuatro personas más que iban en el vehículo también se regresaron. Quienes no corrieron la misma suerte son cerca de 25 mujeres de la comuna 10 de la capital vallecaucana.



Bus que se accidentó en Ecuador portaba documentos falsos: Cootransespeciales Jessica Valenzuela, hija de Martha Isabel González, de 44 años y una de las mujeres que iba en bus, habló con Noticias Caracol. "Mi mamá está estable en el hospital Eugenio Espejo, pero tiene comprometida la columna el abdomen y tiene destrozada la cara".

Marlyn, otra residente de Cali, aseguró que su madre, María de Jesús Chavarro de 62 años, no aparece. "No sé nada y hemos estado llamando a todos los hospitales de allá del Ecuador, de Quito, y no nos dan información nada".

Se conoció el último video grabado dentro del bus siniestrado, así como una fotografía tomada en San José de Isnos, Huila, en la que se observan varias de las ocupantes del bus, entre ellas la señora Elsy Vergara.

"No sabemos si ella está entre los vivos o los muertos, necesitamos noticias porque estamos muy preocupados", expresó José Rafael Hurtado, esposo de Vergara.

Lo más extraño es que los familiares de las víctimas del accidente manifestaron no saber quién organizó el paseo. Algunos declararon que de lo único que se dieron cuenta era que este fue totalmente gratis, pero no informaron quién lo costeó.



