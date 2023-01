El cadete que quiso seguir los pasos de su padre en la Policía y murió víctima de carro bomba

Aunque el progenitor de Diego Alejandro Pérez quería que estudiara otra carrera, este soñaba con servir a su patria, hasta que atentado frustró sus metas.

"Tuvo la oportunidad de ingresar a la Unicauca, en Popayán, a estudiar medicina y no quiso. Me dijo que no, que si él estudiaba medicina era por darme gusto a mí", señaló Diego Pérez, padre del joven vallecaucano.

El cadete era apasionado por la música y el fútbol. Además, anhelaba ser Policía como lo fue su papá durante 24 años, pero el destino ya estaba direccionado.

Confirman que cadete Diego Pérez hace parte de los 21 fallecidos en atentado a la General Santander En el momento de la explosión del carro bomba, el pasado 17 de enero, Diego Alejandro se preparaba para participar de la ceremonia que se hacía en la Escuela General Santander. Sin embargo, el momento de su desfile como fusilero de la guardia de honor nunca llegó.

"Ellos iban hacia el armerillo a reclamar un armamento para poder hacer unos honores a algunas personas y cuando ingresó el vehículo ellos iban pasando", contó el padre.

Sólo hasta el viernes 18 de enero fue que los progenitores del joven cadete confirmaron, tras una prueba de ADN, lo que no deseaban escuchar: las esquirlas habían destrozado el cuerpo de su hijo.

El féretro con los restos de Diego Alejandro llegó hacia las 11:30 de la mañana del domingo 20 de enero a Tuluá, ciudad del Valle del Cauca que lo vio nacer hace tan solo 22 años. Ahora, será velado en la funeraria Los Olivos de esta localidad.

Entre lágrimas y honores fue recibido el cuerpo del cadete Diego Pérez en Tuluá