El cantante del MIO: conductor compuso tema musical a crisis del Sistema Masivo

Foto: cortesía Jesús Orlando Rojas

'Conductores qué me dicen' es el nombre con el que Jesús Orlando Rojas, quien ha dedicado los últimos 6 de sus 55 años a conducir buses del MIO, bautizó la canción que él mismo compuso a la crisis del Sistema de Transporte Masivo de Cali (SITM).

"Conductores qué me dicen, ahora qué vamos a hacer. Dizque el MIO está quebrado, pa' dónde vamos a coger. Se acabó el transporte urbano, para ir a manejar, en Cali solo hay piratas, qué ya no hay ni donde echar", es el primer fragmento del tema que el propio conductor canta sentado en una de las sillas del articulado.

El 'Cariñoso del Valle', como es conocido por composiciones, describe así la incertidumbre de los trabajadores por la constante amenaza de que en algún momento se pueden quedar sin empleo, a causa de la crisis financiera que actualmente afronta el masivo, y la falta de control a los vehículos de transporte informal.

Con esta melodía, Rojas manifiesta su preocupación y la de sus compañeros ante esta difícil situación. "Esto nos dice el Gobierno, 'ya no se preocupen más, buena plata está en camino, los vamos a indemnizar'", dice el coro.

El conductor asegura que no imaginó la popularidad que tendría su tema en Internet y cuenta a Noticias Caracol cómo llegó a las redes sociales el video donde lo interpreta frente a algunos de sus colegas.

"Estoy contento porque han aceptado la canción, muchas de las cosas que dice son reales. Pero yo no la subí a las redes, fue un compañero. Me encontraba en la Terminal Calipso como a las 9:30 de la noche y él iba a salir en ruta, estábamos esperando a que se le cumpliera el tiempo y, como saben que yo canto y ando con un radio al que le meto la USB donde tengo las pistas, canté el tema sin ninguna intención de que fuera a tener ese impacto en las redes sociales", comenta Rojas.

Detalles recogidos en algunos de los recorridos realizados por Jesús Orlando, en extenuantes horas de trabajo diario, le sirvieron de inspiración para crear en un año la canción que evidencia la compleja realidad del SITM en la capital del Valle del Cauca.