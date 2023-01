El clamor de esposas, hijas y madres de policías tras atentado a estación de Santander de Quilichao

A Popayán fueron trasladados los cuerpos de dos de los patrulleros que murieron tras el ataque con cilindros bomba.

En el comando de la Policía del Cauca, ubicado en Popayán, familiares, amigos y policías recibieron los cuerpos de Roy Valentino Gallyadi Fernández y Jesús Muelas Ipia, dos de los uniformados que murieron en el atentado terrorista contra la estación de Santander de Quilichao.

Allí, se ofrendó una eucaristía por el eterno descanso de ambos policías para luego ser despedidos hacia los municipios de Timbío y Morales, donde este lunes se cumplirán sus honras fúnebres.

A raíz de este ataque, que hoy enluta a tres familias, un grupo de mujeres, esposas, hijas y madres de policías salió a las calles de Popayán para rechazar este y todos los hechos de violencia con una sola voz: “No más policías muertos ni heridos, no más, no más, no más”.

“El objetivo de este acompañamiento es hacerle saber a los policías que no están solos, que aquí estamos nosotros acompañándolos nosotras, sintiendo el dolor, porque no son solamente policías que portan el uniforme con honor, sino familias, esposos, hijos, vecinos”, dijo María Angélica Pino Leiton, esposa de uniformado de la Policía.



Con pancartas y arengas, además de velas encendidas, rechazaron el atentado terrorista del pasado viernes 22 de noviembre, que cobró la vida de los patrulleros Roy Valentino Gallyadi, Jesús Muelas y Éver Canacuán, además de dejar heridos a nueve uniformados más y tres civiles.

“No más policías muertos, no más”, clamó Laura Valentina Montenegro, hija de un policía.

Pero también hay otras actividades que se adelantan para quienes, en las calles, cumplen con el deber de salvaguardar a la ciudadanía.

“Estamos llevándoles refrigerios a sus puestos de servicio. Aparte de eso, vamos a organizar una marcha para el 1 de diciembre, a las 9 de la mañana. Estamos también brindándoles todo nuestro apoyo a nuestros héroes vede oliva, somos una sola familia”, dijo María Eugenia Rivera, también hija de un uniformado.

Esposas, hijos, amigos y familiares le pidieron a los violentos que respeten la vida de sus padres, quienes igualmente son colombianos que trabajan por el bienestar de todo Colombia.

