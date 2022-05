El colmo de la inseguridad en Cali: lo robaron dos veces en menos de cinco minutos

Armando Mejía es una de las tantas víctimas de la inseguridad en Cali . Sin embargo, su historia es particular, pues en menos de cinco minutos dos grupos de delincuentes lo abordaron.

El primer caso le ocurrió frente al lugar en donde trabaja. Cuando esperaba a que le abrieran la puerta dos motoladrones lo abordaron y le hurtaron el celular.

Pasaron apenas dos minutos y fue nuevamente interceptado por hampones. “Les estaba tratando de contar que ya me habían robado, pero a ellos no les importó eso. Como aún tenía la billetera en el bolsillo pues miraron eso, entonces me cogieron la billetera también”, relató Armando Mejía.

Sobre este caso de inseguridad en Cali la Policía manifestó que ya está tras la pista de los delincuentes.