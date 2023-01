El colombiano que pasó de limpiar casas a brillar en lo más alto de la moda en Estados Unidos

Se trata de Sebastián Grey, el primer colombiano que logra ganar Project Runway USA, la competencia fashionista más importante del mundo.

Un caleño, de 32 años, es el nuevo ganador de la temporada 17 de Project Runway, título que obtuvo al haber superado con éxito todas las pruebas impuestas por los jueces a lo largo de la competencia, sin haber quedado amenazado ni una sola vez.

Con este gran logro, el talentoso vallecaucano se hizo acreedor a 250 mil dólares en efectivo y el título de nueva estrella internacional del diseño de modas.

Pero llegar tan alto no fue nada fácil, pues antes de inscribirse en el reality, Sebastián sufrió de discriminación y limpiaba casas a domicilio para aportar a la economía de su hogar. Todo un ejemplo de superación para las nuevas generaciones del diseño colombiano.



Nació en Cali, y desde muy joven trabajó en el negocio de cuero de su familia mientras crecía, aprendiendo sus habilidades para el detalle y la precisión al escuchar lo que el cliente quería y mantenerse al día con las tendencias de la cultura pop.

Una de sus principales características ha sido la disciplina, la cual continúa implementando hasta el día de hoy.

Sebastián se matriculó en la Academia de Dibujo Profesional de Cali, donde se especializó en diseño de modas. Ganó una beca para asistir al Instituto Marangoni en Miami, Florida, donde continuó desarrollando y definiendo sus colecciones y capacidades como artista.

Sus colecciones como diseñador profesional se han visto en toda Colombia y ha sido propietario y operador de tiendas en Cali y Medellín bajo su marca Sebastián.

Un arduo proceso fue el que tuvo que vivir este caleño para llegar a ser el ganador del reality #1 de diseño de modas a nivel mundial. A pesar de ser ciudadano americano y estar casado con su pareja, el norteamericano Matthew Grey, no fue fácil conseguir trabajo en su profesión por no haber podido validar su título profesional.

“No me avergüenza decirlo. Limpiaba casas para sostenerme y para aportar a la economía de mi hogar. Es un trabajo que dignifica porque es duro pero honesto, aunque siempre supe dentro de mí que era una etapa, un escalón de los muchos que un ser humano cualquiera tiene que subir en la búsqueda de sus sueños”, asegura.



Su vida cambió, ya que al consagrarse ganador de la temporada #17 de Project Runway, Sebastián recibió como premio 250 mil dólares en efectivo para iniciar su propio negocio de moda, una tutoría otorgada por CFDA (Council of Fashion Designers of America) y el reconocimiento inmediato como la nueva estrella internacional del diseño de modas.

¡Buena esa, caleño!