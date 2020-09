“El control no puede estar en manos de quienes no saben”: categórico mensaje de Greeicy Rendón

Luego de la muerte de Javier Ordóñez, ocurrida tras un violento procedimiento policial, y desmanes en ciudades como Bogotá y Cali, Greeicy Rendón difundió un contundente mensaje respecto al abuso de la autoridad.

“Para donde mires hay injusticia, corrupción, abuso e ignorancia. Y en ese caso es mejor callar y no opinar porque terminas dándote cuenta que estamos podridos”, dijo la cantante caleña, a través de una serie de imágenes publicadas en sus historias de Instagram.

Afirmó que conoce a muchos servidores públicos a los que respeta y admira “por su gran labor y por el respeto y responsabilidad con que ejercen”, pero cuestionó a quienes no lo hacen de esa manera.

“No me gusta generalizar y quiero volver a dejarlo claro, pero es verdad que, si hay tanto abuso y maltrato por parte de todos, no solamente de funcionarios públicos, sino de las personas en general, pues sí es cierto que esas personas irresponsables e inconscientes no deben tener tanto poder en sus manos”, señaló.

En ese sentido, dijo que es ahí donde se debe buscar a “los responsables de todo, los que deciden entregar poder y armas a quienes no están preparados para usarlas, a quienes no cumplen su labor de proteger”.

“Esta labor es para quienes tienen el poder de controlar, de solucionar, no de empeorar una situación. Esa es la labor de los que nos protegen”, anotó la artista vallecaucana.

Tras disculparse nuevamente con los funcionarios que cumplen con su trabajo como corresponde y a quienes admira y respeta, concluyó que, si “hay abuso en todas partes, pues no puede estar el control en manos de personas que no saben” ejercerlo.