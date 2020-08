El coronavirus tiene en cuidados intensivos a la rumba en Cali

Santiago de Cali, una ciudad en la que no solo se baila salsa, permanece bajo un inusual silencio nocturno. Las pistas en las que antes se solía ver a bailarines aficionados y expertos ‘azotar baldosa’, ahora están solas y la rumba es un simple recuerdo.

Carlos Ospina, propietario de La Topa Tolondra, uno de los lugares para bailar salsa más reconocidos de Cali, habló de la crisis que atraviesa este icónico sitio por cuenta de la pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19.

“Este sitio es identidad, generamos identidad. Estos meses de contingencia han sido difíciles para todos porque no hemos podido abrir nuestras puertas”, sostuvo Ospina.

El tango no escapa a esta situación y que lo diga Dagoberto Hernández, propietario de un bar que ha estado en el barrio Santa Librada por más de 35 años. Él ahora dedica sus días a retirar el polvo de sus vinilos.

“Este lugar para mí es vida. Yo sin esto no podría sobrevivir. Me hace falta mi gente para compartir con ellos y esto me pone triste. Hace como 4 meses no sale una cerveza de aquí”, dijo Dagoberto.

Y es que decenas de familias dependen de estos negocios que cobraban vida en las noches.

Según Asonod, la asociación que aglomera a los establecimientos nocturnos de Cali, hasta diciembre de 2019 estaban registrados en la Cámara de Comercio de la ciudad 1.525 discotecas y bares, que generaban más de 20.000 empleos.

Los dueños de estos negocios que son un ícono de la ciudad, coinciden en que lo que más extrañan es ver, noche a noche, a la gente abrazarse, bailar y sonreír.