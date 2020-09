“El daño que me hicieron es irreparable, se llevaron la mitad de mi vida”: esposo de Juliana Giraldo

El esposo de Juliana Giraldo , la mujer de 38 años que murió luego de recibir un disparo de un militar en Miranda (Cauca), habló con Noticias Caracol de cómo era su relación.

Francisco Larrañaga habló de los planes que tenían a futuro, del sueño de tener una empresa y de la vida feliz y tranquila que tenía al lado de su esposa.

¿Cómo recuerda a Juliana?

“Yo recuerdo a Juliana como una persona muy emotiva, una persona muy alegre, una persona siempre dispuesta a colaborar. Una calidad de persona muy grande y una persona maravillosa”.

¿Cómo era su relación con su esposa juliana?

“La verdad es que era una relación feliz, había total plenitud y felicidad, vivíamos felices los dos, teníamos muchas expectativas de vida, queríamos hacer empresa, queríamos hacer negocios, queríamos hacer cosas buenas, queríamos estudiar juntos, queríamos formarnos, queríamos ayudar a mucha gente, porque ella tenía el don de ayudar a la gente, entonces queríamos ayudar a mucha gente y formar una empresa. Vivíamos bien, vivíamos en casa en compañía de mis padres y llevábamos una vida feliz, una vida tranquila”.

Publicidad

Tenían muchos planes, usted incluso dijo una vez que ella era la reina de la casa.

“Claro, yo vivía en una mansión y ella era la reina de mi mansión, ella era la reina de mi vida, ella era todo para mí. Sinceramente, me siento muy solo, me siento muy desconcertado, no sé qué hacer, estoy muy asustado. Sinceramente yo estoy en un estado anímico muy bajo”.

¿Qué se sabe de la investigación? ¿Cómo avanza el tema en la Fiscalía?

“Pues la verdad en ese tema el diagnóstico es reservado, todo está en manos de la Fiscalía, es materia de investigación, entonces la verdad hasta el momento no tengo nada de conocimiento”

Este sábado en la noche llega la mamá de Juliana, llega de España, ¿qué otros homenajes tienen preparados para ella?

“Vamos a recibirla, vamos a esperarla aquí con mi familia, con la familia de Juliana, mis amigos y las personas que nos vienen a acompañar”

Publicidad

¿Cuáles son las últimas palabras para Juliana?

“Las últimas palabras es que la voy a amar toda mi vida, que nunca llenaré el vacío que dejaron en mí y que el daño que me han hecho es irreparable, se llevaron la mitad de mi vida, se llevaron mi felicidad, ella era mi media naranja, ella era mi complemento, ella era quien me daba moral, apoyo y era todo para mí”.

“El daño que me han hecho es irreparable, se llevaron la mitad de mi vida”: esposo de Juliana Giraldo

Francisco Larrañaga contó en entrevista con Noticias Caracol los sueños y proyectos a futuro que tenía con su pareja, los cuales se vieron truncados luego de que un militar le disparara.