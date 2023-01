El delito por el que demandaron a dos funcionarios tras desplome de ascensor en Palacio de Justicia

Se trata de la primera denuncia penal entablada luego del accidente, ocurrido en Cali, que dejó dos personas muertas y cuatro más gravemente heridas.

La demanda en mención es en contra de la directora de la seccional de Administración Judicial de Cali y otro funcionario de la rama judicial, por el delito de homicidio,

Esto, como consecuencia del desplome del ascensor del Palacio de Justicia de la capital del Valle del Cauca, ocurrido a mediados de agosto del presente año.



Vea también:

Ya son dos las víctimas fatales que deja el desplome de ascensor en el Palacio de Justicia de Cali Una de las víctimas fatales del hecho fue el señor Álvaro León Barros, quien el día del siniestro había ido al establecimiento judicial a interponer una tutela en contra de su EPS.

"Él se fue con un amigo de infancia, que también es abogado, a instaurar la tutela ante la autoridad competente. Estando allá, a las 2:50 de la tarde, me mandó un mensaje por celular diciéndome que hacía 35 minutos estaban atascados en el piso 10 del ascensor" dijo su hermana Beatriz Barros.

Después de esa comunicación, lo único que volvió a saber Beatriz de su familiar es que había muerto por la caída del elevador. Tres semanas después del hecho, la mujer dio a conocer la denuncia que interpuso ante Fiscalía.

"Eso no fue un accidente, eso fue producto de la negligencia, por falta de mantenimiento, por procesos de contratación, no sabemos realmente", afirmó la ciudadana.



También puede consultar:

“Que se cambien los ascensores”: la petición de los trabajadores del Palacio de Justicia de Cali De acuerdo con Elmer Montaña, abogado defensor, el proceso interpuesto es contra Clara Inés Ramírez y Diógenes Villa, este último era el encargado a nivel nacional de la compra de ascensores.

Asimismo, Montaña aseguró que es pertinente abrir una investigación ante los operadores de otros ascensores contratados por Villa.

"Sería muy importante que, en otras sedes judiciales a nivel nacional, donde se haya hecho este tipo de compras por parte del Consejo seccional de la judicatura, se haga inmediatamente una revisión de los mismos, porque pueden estar corriendo peligro no solamente los funcionarios de la rama judicial, sino usuarios de la justicia como ocurrió en Cali", dijo el jurista.



Le puede interesar: