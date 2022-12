El desalentador pronóstico de un niño víctima de disputa entre pandillas en Cali

El drama de una mujer evidencia la problemática que se presenta en Cali por las constantes disputas entre pandillas. Su hijo de 8 años enfrenta un pronóstico desalentador, tras haber sido alcanzado por un proyectil durante uno de esos enfrentamientos.

“Le cayó esa bala y le desgració la vida porque los médicos no me dan esperanza que el niño vuelva a caminar porque le cortó la columna”, dijo la madre del menor.

Hechos como este preocupan a los habitantes de la ciudad inmersos en zonas de influencia de las pandillas. “Son barreras invisibles que hay en muchos barrios. Ese es el problema de todos los vecinos, que los niños no pueden pasar para ir a estudiar”, aseguró un ciudadano.

El coronel George Quintero, comandante operativo de la Policía de Cali, indicó que se ha logrado establecer la existencia de 84 pandillas juveniles en la capital del Valle del Cauca.

“El año pasado se observaron 285 casos de muertes donde tuvieron que ver personas que hacían parte de una pandilla, en lo que va de 2016 van 152, una reducción de 133 casos menos en comparación al 2015”, afirmó.

El oriente de Cali es uno de los sectores más afectados por la problemática que genera la disputa entre pandillas. La avenida Ciudad de Cali es una de esas fronteras imaginarias trazadas por los jóvenes que las integran y que afectan a la ciudadanía.

“No hay oportunidades de fondo, culturales, deportivas, recreativas de ocupación del tiempo libre, el Estado no las está brindando, está ausente, mientras que los grupos criminales sí le están ofreciendo oportunidades de ingresos actuando de manera delictiva”, sostuvo Héctor Hugo Montoya, personero de Cali.

Cien jóvenes exintegrantes de pandillas ya han sido vinculados a programas laborales que actualmente implementa la Alcaldía de la capital del Valle del Cauca.