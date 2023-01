El desgarrador testimonio de esta mujer luego de recibir brutal golpiza por parte de su pareja

Atemorizada y escondida se encuentra una nueva víctima de violencia de género en el país. “Que nos protejan”, el llamado que hace a las autoridades.

Un sentimiento de angustia es el que invade a una mujer en Cali luego de la golpiza que recibió a manos de su compañero sentimental, un hombre con el que sostenía una relación de tres años.

Aunque interpuso la denuncia ante las autoridades, Taryn Brigitte Valencia asegura que no se explica cómo es posible que este sujeto esté libre.

"Cuando teníamos una discusión, me empezó a agredir verbalmente. Me tira tan fuerte a la cama que hasta me produce laceraciones en las piernas. En el momento en que me levanto a defenderme, me da un golpe tan fuerte que caí al piso y perdí el conocimiento", relata la mujer.

Luego de los hechos, la víctima asegura que al hombre se lo llevan detenido pero al día siguiente es dejado en libertad. Según ella, el juez del caso aseguró que no representaba un peligro para la sociedad.

La mujer, que recibió una incapacidad de 15 días por la gravedad de las heridas, cuestiona a las autoridades por su falta de protección con las víctimas de agresión intrafamiliar.