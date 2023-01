El desgarrador testimonio de hombre que estuvo entre la vida y la muerte tras ser víctima de hurto

La víctima, un deportista aficionado, narró cómo sucedieron los hechos. Asegura que los agresores, no conformes con hurtarle sus pertenencias, quisieron asesinarlo.

Fue un lunes en la noche cuando un hombre, de profesión electricista y aficionado por las carreras y el deporte, se encontró con sus victimarios quienes no conformes con robarle sus pertenencias, por poco acaban con su vida.

Cuando entrenaba en el cerro de Las Tres Cruces, en Cali, para competir en el Pacific Trail, Bladir Mosquera fue asaltado y perseguido por cinco jóvenes.

“Lo primero que escucho es ‘cógelo, cógelo’, entonces yo alcancé a arrancar. Ellos me cogen y me apuñalan en una pierna y en un brazo, luego me quitan la billetera y yo les digo que no tengo nada más”, señala Bladir Mosquera, víctima.

Lamentable historia de hombre a quien le robaron hasta su pantaloneta... Asegura que a partir de ese momento, los hombres no descansaron hasta alcanzarlo y agredirlo.

Después de recibir ocho heridas con arma blanca y sobrevivir, hace un llamado a las autoridades.

“Sé que es difícil pero pueden intentar apoyar ese espacio para que no sea tomado por la delincuencia. Pediría apoyo de la Policía pero también un sentido de pertenencia de la comunidad para que nos apropiemos de ese espacio”, añade.

La Policía investiga este caso y asegura que la en la zona se cuenta con un dispositivo de 50 policías.

Vea también:

Le robaron los ahorros: hombre que retiró millonaria suma de banco... “Tenemos un dispositivo de policiales con armamento largo, carabineros y auxiliares de Policía que garantizan la seguridad durante todo el día. En la noche se recomienda que las personas que vayan a subir, informen a la estación para prestarle el acompañamiento”, explica el mayor Leonidas Basto, comandante del Distrito 1 de Policía de Cali.

La denuncia de este caso ya se interpuso en la Fiscalía, mientras la víctima espera que se haga justicia para que otras personas no sean blanco de estas agresiones.