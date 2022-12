"El día que América de Cali pase a la A, yo me corto la barba": Angelino Garzón

El exvicepresidente Angelino Garzón, quien el pasado lunes recibió el aval de su partido para aspirar a la Alcaldía de Cali , señaló que no se afeitará hasta que el América de Cali, equipo de sus amores, no regrese a la A.

El también exgobernador del Valle del Cauca señaló que el look con el que se le ha visto en sus recientes apariciones hace parte de una decisión política que ya expresó al plantel rojo. "Yo les he dicho que el día que el América de Cali pase a la A, yo me corto la barba".

Garzón señaló ser muy optimista respecto al retorno de la escuadra escarlata a la primera división del fútbol colombiano. "Creo que hay que ser más críticos de las directivas del América, del entrenador y del jugadores de pronto se están amañando en la B y tienen que pasar a la A", agregó.

Con relación al aval otorgado por el partido de la U sostuvo estar agradecido con su partido, pero afirma que aún no se siente ganador. "Seré candidato a la Alcaldía de Cali a partir del 25 de junio. Yo aprendí de mi mamá, que era una vendedora de plaza acá en la galería Alameda, que uno no puede ensillar un caballo que no tiene".

El político manifiesto que, de ser elegido, apoyará el proceso de paz liderado por el presidente Juan Manuel Santos y buscará trabajar de la mano con su Gobierno.

Asimismo, dijo que no descarta recibir el respaldo de otros colectividades y además aseguró que su salud se encuentra en óptimas condiciones para afrontar la campaña.

Por su parte, la vocera del Centro Democrático en el Valle del Cauca, la senadora Susana Correa, señaló que buscará reunirse con Garzón para conocer qué piensa de Cali a futuro y determinar si el uribismo lo apoya.

"Queremos escucharlo, no hemos tomado ninguna decisión y la vamos a tomar con toda tranquilidad. Nosotros emitimos una carta donde expresamos que lo apoyábamos, ahora queremos escucharlo para saber cuáles son sus planes para la ciudad. Ahí se tomará la decisión”, informó Correa.

Reacciones sectores políticos

Tras la decisión del Partido de la U, algunos precandidatos a la Alcaldía de Cali también expresaron su opinión.

Roberto Ortiz del partido Liberal, amigo íntimo de Angelino, dice que irá hasta el final si recibe el aval del Partido Liberal para su candidatura. "No sabíamos que el Partido de la U iba avalar a Angelino, es un buen candidato. La contienda se va reduciendo porque en la medida en que él tenga el aval muchos van a declinar".

Entre tanto, German Villegas, precandidato del partido Conservador, ha explicado que el mapa político cambió y dijo que los partidos que integran la denominada mesa de Unidad Nacional deben convocar a una reunión urgente y revisar si van en bloque o se disuelve ese acuerdo.

Asimismo, Maurice Armitage, quien se encuentra recogiendo las firmas de los ciudadanos para su candidatura, dijo que respeta a Angelino Garzón y le dio la bienvenida a la contienda. Señala que no declinará su aspiración.

"Él tiene todo el derecho de ser candidato, pues los caleños son los que deciden quién le ofrece mejores cosas a la ciudad. Bienvenido a la campaña y espero tener una contienda democrática, cívica y con mucha altura con el doctor Angelino, al que admiro mucho", afirmó Armitage.

Otros candidatos como Wilson Arias han calificado como una falta de coherencia que Angelino Garzón retornara a las filas santistas.