El dibujo que confirmaría el buen momento que atraviesan Arturo Vidal y su conquista colombiana

Se trata de la pereirana Sonia Isaza, una despampanante mujer que, a juzgar por lo visto en redes sociales, se robó el corazón del jugador del Barcelona de España.

Los rumores sobre una posible relación entre el astro del fútbol y la modelo fitness cogen cada vez más fuerza, pues así se ha evidenciado en sus redes sociales.

Pese a que inicialmente no eran más que rumores, poco a poco se les ha visto que comparten cada vez más momentos entre familiares y amigos.

Uno de los más recientes encuentros que tuvieron fue precisamente en el cumpleaños de Arturo, pese a que no se conoció con certeza el lugar de la celebración, se presume que fue en su país natal, Chile, en donde disfrutó de una fiesta en compañía de esta espectacular mujer.

Luego, fue Sonia quien publicó una foto en la que se le ve acompañando al ‘Rey’, como se hace llamar en el mundo del fútbol, en un partido de la Copa América, precisamente previo al encuentro de la Tricolor frente a los chilenos.

En esta ocasión fue su hijo Fabián Isaza, quien plasmó en un dibujo, a juzgar por la imagen -de su autoría-, el rostro de Arturo Vidal.

¿Será un buen síntoma de aprobación? Juzguen ustedes.

