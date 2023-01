El drama de madre venezolana que fue auxiliada por los bomberos de Cali

La mujer tiene una hija de 5 años y, además, 33 semanas de embarazo. Es una de los cerca de 40 mil migrantes de Venezuela que hay hoy en la capital del Valle del Cauca.

Su nombre es Marimar Da Silva Romero, quien fue auxiliada por un grupo del Cuerpo de Bomberos de Cali. Los socorristas regresaban de atender un rescate de un pavo real, cuando vieron a la joven y a su pequeña en la carretera que conduce al corregimiento Montebello.

"Observamos que estaba a la orilla de la carretera, sentada con tres maletas y su niña, agachada como llorando, detuvimos la marcha de la máquina y procedimos a decirle que en qué situación estaba. Nos reportó que estaba muy deprimida", cuenta el sargento Antonio Montenegro, jefe de turno de la estación forestal.

La extranjera asegura que quiere regresar a su país. "Llegué hace tres meses, duré un mes y medio durmiendo en la calle. Me quiero ir porque no he logrado que me atiendan", dice.

La progenitora fue llevada a un albergue y también recibirá control prenatal a través de la Secretaría de Salud de Cali.

"Llegué anoche (martes 29 de enero de 2019), tengo 25 días caminando de allá para acá. Vengo de Barinas", expresa José Ramón González Castro, ciudadano de Venezuela, al asegurar además que sus planes son trabajar y cambiar la vida.

Entre tanto, autoridades municipales advierten que no van a permitir más ocupaciones del espacio público. Así lo confirma Claudia Lorena Muñoz, subsecretaria de Policía y Justicia de la capital del Valle del Cauca.

"La Secretaría de Bienestar Social también está atendiendo a algunas personas que han querido acceder voluntariamente a las ayudas que estamos entregando", explica la funcionaria.

Por su parte, la ciudadanía caleña hace un llamado para que se interceda en la situación que vive actualmente Venezuela y que la situación no se vuelva más caótica de lo que ya es.

