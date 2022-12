El drama de una mujer en el Valle cuyo esposo está atrapado en Venezuela

Hace un año, Luz Stella Lenis salió de Venezuela debido a las presiones de gobierno de Nicolás Maduro. Lo hizo junto a su hijo de 3 años en ese entonces, pero sin su esposo venezolano, quien quedó atrapado en el país vecino tras el cierre fronterizo.

Ella llegó donde sus familiares en El Cerrito, Valle del Cauca, y actualmente se gana la vida trabajando en una panadería que le abrió las puertas ante la crisis que la obligó a abandonar Venezuela.

"Lo extraño mucho, muchísimo. Mi bebé también lo extraña mucho, me pregunta que cuándo vamos a estar nuevamente con el papá, que cuándo regresa, que cuándo lo va a tener al lado", asegura Luz Stella.

Del otro lado de la frontera, su esposo Pedro Vásquez también vive la angustia de no poder estar junto a su familia en este momento. “Sólo le pido a Dios que me de fortaleza para que ese día final llegue y reencontrarme con mi familia”, afirma.

Su pequeño hijo ahora tiene cuatro años y, en el último año, solo lo ha podido ver su crecimiento a través de fotografías en redes sociales. “Cuando me habla es el motor que me hace vivir todos los días”, señala.

Pedro vive en un apartamento pequeño, duerme en un sofá y la mayoría de sus cosas las mantiene en cajas. Solo espera poder volver a estar con su esposa e hijo, cuando abran la frontera.

"Queremos estar unidos. Todas las familias que estamos separadas ya queremos estar juntos otra vez”, sostiene Luz Stella.

Luz Stella cuenta los minutos para el reencuentro con su compañero, pues quiere tener de nuevo su hogar, su familia completa, para poner fin a su separación forzosa.

Tras una reunión el pasado jueves, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciaron que la apertura de la frontera se empezará a implementar de forma gradual a partir de este sábado.